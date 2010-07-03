В изоляторе "Бутырки" времен Пугачева обнаружили людей

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы нашли арестантов в одной из ранее закрытых старинных башен следственного изолятора "Бутырка".
Как рассказал "Комсомольской правде" ответственный секретарь ОНК Иван Мельников, на территории СИЗО есть четыре башни, в одной из которых, в частности, был заключен предводитель Крестьянской войны 1773–1775 годов Емельян Пугачев.
Сейчас в той башне находится закрытый музей, в который водят исключительно делегации. Остальные три были закрыты несколько лет назад и использовались как служебные помещения или склады, так как не отвечали современным параметрам.
По словам Мельников, в ОНК "поступила информация, что администрация СИЗО вдруг снова решила их использовать для размещения заключенных".
В результате проверки ОНК обнаружила двух человек, обвиняемых в разбое, в камере площадью примерно четыре квадратных метра. "Условия просто жуткие, – заявил Мельников. – Туалет – дырка в полу прямо по центру комнаты, около двухъярусной кровати.
При том попасть в "казематы" можно только по крутой чугунной лестнице. "Как по ней взбираются разносчики еды вообще не представляю", – добавил Мельников.
Он указал, что еще одни эксплуатируемые "казематы" члены ОНК нашли в подвалах СИЗО "Матросская тишина" "в непосредственной близости от туберкулезного блока".
Мельников подчеркнул, что ОНК обратилась к руководству "Бутырки" с требованием закрыть изоляторы в башнях, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Ранее УФСИН по Санкт-Петербургу сообщил, что проверит информацию о пытках в СИЗО-1, известном как "Кресты-2". Отмечалось, что администрация тюрьмы создала камеры, где, следуя приказам руководства, одни заключенные пытают других.
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