Павел Мамаев изготовил иконостас в камере "Бутырки"

13:30
13:30
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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Футболист Павел Мамаев подарил СИЗО "Бутырка" сделанный им иконостас.
"Мамаев постоянно посещал службы храма учреждения. Соорудил вместе с сокамерником большой иконостас на 20 икон, который передал в дар изолятору. Числился среди активных пользователей библиотеки", – цитирует Агентство "Москва" адвоката Игоря Бушманова.
В "Бутырке" спортсмен содержался до вынесения приговора. Ряд СМИ ранее уточнял, что иконостас помог сделать сосед Мамаева по камере Константин Дыдыгин.
"Костя сделал его из большого листа картона. Иконки в храме "Бутырки" нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься", – рассказывал футболист. Адвокаты подчеркивали, что в камере футболиста было много религиозной литературы, также среди книг был "Идиот" Достоевского.
Ранее стало известно, что Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины выйдут из тюрьмы раньше срока – уже 17 сентября. Суд освободил футболистов условно-досрочно. Заседание проходило в белгородской колонии в закрытом режиме.
В октябре 2018 года футболисты в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже, в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Александр Кокорин даже ударил его стулом. Попытавшийся успокоить буйных молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.
Суд освободил Мамаева и братьев Кокориных по УДО – СМИ
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