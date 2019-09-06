Мамаева и братьев Кокориных освободили по УДО

Фото: Агентство "Москва"/ТАСС/Владимир Гердо/Кирилл Зыков

Алексеевский районный суд Белгородской области подтвердил решение о досрочном освобождении из колонии Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных.

В пресс-службе инстанции отметили, что решение об УДО вступит в силу через 10 дней.

"Если никто не обжалует, то ребята выйдут на свободу 17 сентября", – рассказала Агентству "Москва" адвокат Татьяна Стукалова.

Обжаловать решение может прокурор, потерпевший или его представитель. При этом заместитель Алексеевского межрайонного прокурора заявил, что ведомство решение суда оспаривать не планирует.

"Обвинение поддержало ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева, они зарекомендовали себя с положительной стороны. Основная цель была достигнута – исправление. Оснований для обжалования не имеется", – сообщили в прокуратуре.

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что Мамаев и Кокорин за период содержания под стражей внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни.

"С точки зрения и администрации колонии и ФСИН, они очень достойно себя зарекомендовали. Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать. Благодаря им, по всей стране запущен спортивный почин занятий спортом, во многих СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь", – сказал Максименко в "Интерфаксу".

Адвокат осужденных Юрий Падалко расценил решение суда как "хорошее".

"Смотрели скрупулезно, всем постановлено УДО, которое вступит в силу [через десять дней]. Не думаю, что прокуратура будет обжаловать", – цитирует ТАСС защитника.

"Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время", – цитирует РИА Новости генерального директора санкт-петербургского "Зенита" Александра Медведева.

Экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев считает, что спортсмены вернутся в большой футбол.

"У них сейчас двойные мотивация и стимул, чтобы доказать и показать свою профессиональную пригодность. Они полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Я думаю, что у них сегодня будет огромное стремление вернуться в большой спорт, чтобы показать свое мастерство", – заявил Газзаев журналистам.

Также стало известно, что суд в Брянске 10 сентября рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) детского тренера Александра Протасовицкого – четвертого фигуранта дела о драках в центре столицы с участием футболистов.

Ранее Александр Кокорин рассказал о жизни в колонии. По словам футболиста, его день начинается в 6 утра, он идет на работу, где занимается упаковкой одноразовых костюмов. Зарплата спортсмена составляет 11 тысяч рублей. В распорядке дня 1,5 часа предусмотрены тренировки. "Я делаю пресс, отжимаюсь, бегаю", – заявил футболист.

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

8 мая суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Александра и Кирилла Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по году и 5 месяцев.

Четвертый осужденный по делу о драках, Александр Протасовицкий, отбывает наказание в одной из колоний в Брянской области, он также подал ходатайство об УДО.

