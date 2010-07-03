Один из нападавших на водителя Соловчука грозил избить его до смерти

Гособвинитель Светлана Тарасова озвучила в суде материалы исследования видео- и аудиофайлов с записью инцидента с избиением водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, который проходит как потерпевший по делу о драках с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В протоколе осмотра записи с автомобильного видеорегистратора содержится ненормативная лексика, поэтому гособвинитель зачитывала цитаты не полностью. К примеру, в материале есть фрагмент, когда кто-то из нападавших на Соловчука угрожает ему физической расправой.
"Так нельзя называть хороших людей. Моего брата еще раз так назовешь, я тебя изобью, ты умрешь", – процитировала гособвинитель одного из нападавших, при этом не называя имен. Затем, предположительно, Кокорин-младший, поскольку перед этим к нему обращались по имени и просили прекратить избиение, добавляет, что его брата "нельзя так называть" и клянется матерью.
Ранее футболист "Краснодара" Павел Мамаев извинился перед Виталием Соловчуком. Он также выразил готовность возместить потерпевшему итоговую компенсацию. Соловчук оказался одним из тех, кого спортсмен избил вместе с Александром и Кириллом Кокориными и Александром Протасовицким. Обращаясь к нему на заседании, Мамаев извинился за "легкий вред здоровью".
Перед Соловчуком также извинились Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин. Наряду с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым они находятся под арестом с октября прошлого года. Не так давно меру пресечения всем четверым продлили до 25 сентября.
Кроме водителя, компания избила директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.
Заседание по делу 11 апреля прерывалось из-за сообщения об угрозе взрыва. Когда здание суда обыскали, разбирательство разрешили продолжить.
9 апреля Кокорина и Мамаева доставили в суд. На первом заседании футболисты частично признали вину.
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