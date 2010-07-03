Мамаев извинился перед водителем Соловчуком

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Футболист "Краснодара" Павел Мамаев, арестованный за две драки, извинился перед водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. Он также выразил готовность возместить потерпевшему итоговую компенсацию, передает Агентство "Москва".

Соловчук оказался одним из тех, кого спортсмен избил вместе с Александром и Кириллом Кокориными и Александром Протасовицким. Обращаясь к нему на заседании, Мамаев извинился за "легкий вред здоровью".

"Хочу обратиться к Виталию – может, уже на основе видео он хорошо вспомнил и сказал правдивые показания. Александр Кокорин, по большому счету, на протяжении всего конфликта пытался его погасить. По большому счету, никакого отношения не имеет. За свои действия я извиняюсь и готов все компенсировать", – заявил обвиняемый.

Перед Соловчуком также извинились Александр Протасовицкий и Кирилл Кокорин. Наряду с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым они находятся под арестом с октября прошлого года. Не так давно меру пресечения всем четверым продлили до 25 сентября.

Кроме водителя, компания избила директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина.

Заседание по делу 11 апреля прерывалось из-за сообщения об угрозе взрыва. Когда здание суда обыскали, разбирательство разрешили продолжить.

9 апреля Кокорина и Мамаева доставили в суд. На первом заседании футболисты частично признали вину.

