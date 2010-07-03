"Тогда Саша махнул стулом": новые подробности по делу Кокорина и Мамаева

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Свидетель и друг Александра Кокорина Геннадий Куропаткин заявил, что чиновник Денис Пак первым начал оскорблять компанию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе во время драки в октябре прошлого года. Слова Куропаткина передает RT.

"Протасовицкий сказал Паку: "Извините, вы очень похожи на певца из Gangnam Style". В ответ Пак сказал плохое слово. Дальше подошел Кирилл Кокорин и спросил у него: "Это ты нам?" Александр Кокорин, доброй души человек, взял стул и хотел с ним поговорить. А Пак повторил оскорбление еще раз. Тогда Саша махнул стулом, попав по левой руке в районе плеча", – сказал Куропаткин.

Он также добавил, что не видел, чтобы кто-то из спортсменов обращался к посетителю кафе с просьбой удалить видеозапись драки. Также Куропаткин заявил, что садился на колени Кокорину, так как считает это дружеским жестом. Он добавил, что на коленях у Кокорина некоторое время сидела одна из девушек, и свидетель не в курсе, целовались ли они.

Мосгорсуд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву. Накануне спортсмены на заседании дела о драке частично признали вину.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального канала, а позже в тот же день устроили драку в одном из кафе. Во второй драке пострадал глава департамента Минпромторга Денис Пак.

