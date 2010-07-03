Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву

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Московский городской суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову.

"Мосгорсуд 17 апреля в 09:00 рассмотрит нашу жалобу на постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября", – сказала она.

Накануне Мамаев и Кокорин на первом заседании дела о драке частично признали вину.

В октябре 2018 года футболисты и их друзья в центре Москвы избили водителя телеведущей федерального телеканала, а позже в тот же день устроили драку в одном из кафе. Во второй драке пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

По факту происшествий были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Хулиганство" и "Побои". Позже дело переквалифицировали на "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Ранее суд продлил футболистам арест до 25 сентября. Адвокаты подсудимых просили вернуть дело в прокуратуру и обжаловали решение суда.