Суд продлил на полгода арест Мамаеву и Кокорину

Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и детскому тренеру Александру Протасовицкому. Суд также не стал возвращать уголовное дело в прокуратуру. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам судьи Елены Абрамовой, суд решил удовлетворить ходатайство гособвинения и продлить арест всем четырем обвиняемым сроком на шесть месяцев − до 25 сентября. "В удовлетворении ходатайства защиты о возврате уголовного дела прокурору отказать", − также объявила Абрамова. Адвокаты обвиняемых просили вернуть дело в прокуратуру, утверждая, что в обвинительном заключении были допущены грубые нарушения.
Кроме того, Пресненский суд постановил, что уголовное дело Мамаева и Кокорина начнут рассматривать по существу 9 апреля. Судебное заседание назначено на 12:00, процесс будет проходить в открытом режиме.
"Обязать государственного обвинителя обеспечить явку свидетеля", – сказала судья. По словам адвоката Андрея Ромашова, заявлены более 40 свидетелей.
Предварительное слушание по делу состоялось 3 апреля. Оно, согласно закону, проходило в закрытом режиме, слушателей и журналистов пустили на оглашение решения. На процесс пришли жены спортсменов Дарья Валитова и Алана Мамаева, а также родители братьев Кокориных.
В октябре прошлого года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин с друзьями стали участниками двух драк в центре столицы. Сначала они избили водителя известной телеведущей у гостиницы "Пекин", а затем спровоцировали конфликт в одном из столичных кафе. В ходе стычки пострадали два сотрудника Минпромторга.
Против спортсменов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Помимо футболистов, по делу проходят брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и детский тренер Александр Протасовицкий.
В Пресненском суде началось предварительное заседание по делу Мамаева и Кокорина
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