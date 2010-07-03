Мамаев и Кокорин ознакомились с материалами уголовного дела

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин ознакомились со всеми материалами дела о драках в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов братьев Кокориных Андрея Ромашова.
Он отметил, что "права на защиту всех обвиняемых полностью проигнорированы", напомнив, что с основными материалами дела все обвиняемые и их защитники ознакомились еще на прошлой неделе.
В ближайшее время обвинительное заключение направят для утверждения прокурором. После этого его отдадут в Пресненский суд Москвы, который в течение 14 дней обязан будет назначить предварительные слушания.
В рамках слушаниях суд может продлить срок ареста сразу на полгода.
Ранее сообщалось, что врачей "Зенита" допустят к Кокорину в СИЗО "Бутырка". Соответствующее разрешение получено от УФСИН.
Кокорин и Мамаев вместе с друзьями в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
Против фигурантов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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