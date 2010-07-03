Врачей "Зенита" допустят в СИЗО к Кокорину

Врачей "Зенита" допустят к нападающему Александру Кокорину, содержащемуся в СИЗО "Бутырка". Соответствующее разрешение получено от УФСИН, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Он рассказал, что члены ОНК посетили Кокорина во вторник, 5 марта. Футболист поведал, что ему нужна помощь врачей, которые раньше занимались его лечением.
По словам Мельникова, УФСИН готово пойти на встречу и допустить к Кокорину врачей "Зенита". При этом точных сроков их визита пока нет.
"Учитывая, что Кокорин – профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь", – указал Мельников.
Вместе с тем он отметил, что у футболиста нет претензий к медработникам и сотрудникам СИЗО. Жалоб от Кокорина на условия содержания не поступало.
4 марта адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что Кокорину во время электрофореза сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Впоследствии на поврежденном месте возникло загноение. Впоследствии информацию опровергли в столичном УФСИН. У футболиста обнаружили лишь "незначительное покраснение кожи".
5 марта замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что проблемы со здоровьем у Кокорина обусловлены его малоподвижностью и нежеланием заниматься спортом. По его словам, футболист постоянно лежит, смотрит телевизор и усиленно набирает вес.
В следственном изоляторе Кокорин оказался по решению суда. В октябре прошлого года он вместе с футболистом Павлом Мамаевым, а также своим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким устроил две драки в центре Москвы. Сперва компания избила водителя ведущей Первого канала, а затем покалечила двух сотрудников Минпромторга.
Сначала всем участникам были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Однако после результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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