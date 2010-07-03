Врачей "Зенита" допустят в СИЗО к Кокорину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Врачей "Зенита" допустят к нападающему Александру Кокорину, содержащемуся в СИЗО "Бутырка". Соответствующее разрешение получено от УФСИН, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Он рассказал, что члены ОНК посетили Кокорина во вторник, 5 марта. Футболист поведал, что ему нужна помощь врачей, которые раньше занимались его лечением.

По словам Мельникова, УФСИН готово пойти на встречу и допустить к Кокорину врачей "Зенита". При этом точных сроков их визита пока нет.

"Учитывая, что Кокорин – профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь", – указал Мельников.

Вместе с тем он отметил, что у футболиста нет претензий к медработникам и сотрудникам СИЗО. Жалоб от Кокорина на условия содержания не поступало.

4 марта адвокат футболиста Андрей Ромашов заявил, что Кокорину во время электрофореза сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Впоследствии на поврежденном месте возникло загноение. Впоследствии информацию опровергли в столичном УФСИН. У футболиста обнаружили лишь "незначительное покраснение кожи".

5 марта замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что проблемы со здоровьем у Кокорина обусловлены его малоподвижностью и нежеланием заниматься спортом. По его словам, футболист постоянно лежит, смотрит телевизор и усиленно набирает вес.

В следственном изоляторе Кокорин оказался по решению суда. В октябре прошлого года он вместе с футболистом Павлом Мамаевым, а также своим братом Кириллом и другом Александром Протасовицким устроил две драки в центре Москвы. Сперва компания избила водителя ведущей Первого канала, а затем покалечила двух сотрудников Минпромторга.

Сначала всем участникам были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Однако после результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

