Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО "Бутырка" у него возникли на ноге ожог и загноение. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Ромашов.

По его словам, десять дней назад футболисту сделали электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. Впоследствии на месте ожога началось загноение. Адвокат добавил, что защита требует допустить к спортсмену "профессиональных врачей".

21 февраля уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева попросила руководство УФСИН по столице допустить к Кокорину врачей "Зенита". Она указала, что Кокорин проходит реабилитацию после операции на колене. Вместе с тем врачи СИЗО не знают, какие спортсмену прописать препараты, чтобы у него не возникло проблем с допингом.

Ранее адвокат футболиста Татьяна Стукалова заявляла, что Кокорин может стать инвалидом из-за нахождения в СИЗО, поскольку в условиях ограниченного пространства изолятора невозможна реабилитация.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья в октябре 2018 года избили в центре Москвы водителя телеведущей Первого канала. Позднее в тот же день спортсмены устроили потасовку в одном из столичных кафе. Пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Против футболистов возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Впоследствии дело переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

