Адвокат Кокорина опасается за инвалидность футболиста

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова считает, что ее подзащитный может стать инвалидом из-за нахождения в СИЗО. Она заявила, что ему недавно сделали операцию на колене и ахилловом сухожилии, и спортсмен еще не завершил реабилитацию, предполагающую активную форму тренировок, пишут "Дни.ру".

"Удержания его в условиях ограниченного пространства в СИЗО и невозможность там даже поддерживать хоть какую-то форму повлечет инвалидность и, как минимум, хромоту", – сообщила Стукалова.

Она добавила, что у профессиональных футболистов увеличена сердечная мышца, и после окончания спортивной карьеры им надо постепенно снижать нагрузки, а не прерывать занятия резко.

18 декабря будет рассматриваться апелляция на продление ареста Мамаеву и Кокорину в Мосгорсуде. 5 декабря Тверской суд Москвы продлил им арест на два месяца.

В начале октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в Москве подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и с водителем одной из ведущих Первого канала Виталием Соловчуком. Футболисты обвиняются в побоях и хулиганстве.