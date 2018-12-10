Мосгорсуд рассмотрит 18 декабря апелляцию на арест Мамаева и Кокорина

Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Московский городской суд рассмотрит 18 декабря апелляцию на продление ареста Павлу Мамаеву и Александру Кокорину. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает Агентство "Москва".

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Мамаеву и Кокорину на два месяца. Следствие настаивало на том, что на свободе подозреваемые могут повлиять на свидетелей.

В начале октября Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались в одном из московских кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Позже выяснилось, что за пару часов до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Они обвиняются в побоях и хулиганстве.

Находясь под стражей, игроки увлеклись чтением православной литературы.



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