Как изменилась жизнь Мамаева, Кокорина и их родных после ареста

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев частично признали свою вину. Спортсменов обвиняют по статьям "Побои" и "Хулиганство". О том, как изменилась жизнь спортсменов и их родных после ареста футболистов, читайте в материале портала Москва 24.



Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Неверный муж

Пока Павел Мамаев сидит в СИЗО, на глазах публики разваливается его семья. Накануне суда над футболистами супруга Мамаева рассказала о жизни после ареста мужа и о его изменах.



Супруга футболиста заверила, что всегда считала мужа примерным семьянином и не знала о череде любовниц. Она призналась, что даже не представляет, что ей делать в нынешней ситуации.

Жена футболиста Мамаева рассказала, как она живет после скандального задержания мужа

"Что мне делать, ходить с топором за этими любовницами или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?! – задала риторический вопрос Мамаева в интервью каналу Москва 24. – Я не знаю, что эта девушка, или кто там она, говорит моему мужу такого, что он хочет уйти из семьи".



По ее словам, она прекрасно понимает, что "дети без папы просто не могут, это просто как оторвать кусок руки или ноги". Супруга футболиста подчеркнула, что хотела бы сохранить семью, но ей сложно смириться с изменами мужа. "Но это факт, и Паша в этом признался", – подытожила Алана Мамаева.

Несмотря ни на что, Алана остается на прежней позициии относительно задержания супруга и его товарища: "Они не должны сидеть за то, что они сделали".



"Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали", – рассказала Алана Мамаева.

Заботливая мать

Мать футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла – Светлана Кокорина – твердо уверена в том, что ее сыновей спровоцировали, в результате чего и произошла драка в московском кафе.



"В уставшем подавленном состоянии они встретились с агрессией. Они просто реагировали на хамство. Я знаю, что если все закончится с положительным исходом, они никогда этого не повторят", − пояснила она, признавшись, что чувствует "стыд, гнев внутри и обиду" из-за случившегося.

Мать футболиста также подчеркнула, что деньги не изменили характер ее сына Александра. По ее словам, Кокорин легко расстается с заработанными деньгами, "много дарит, помогает". "Он может оплатить ребенку операцию, подарить поездку в Диснейленд", − рассказала женщина.

Заботливая мать готова на все, чтобы вернуть своих сыновей домой. Она даже просила суд отпустить сыновей из СИЗО и готова внести залог в 10 миллионов рублей.

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Кирилл Кокорин – студент первого курса института. Молодой человек пользуется библиотекой СИЗО, читает Достоевского, другой возможности у него обучаться нет.

Небо в решетку

В СИЗО № 2 спортсмены обеспечены всем необходимым: им выделили спальные места и средства личной гигиены, а медработник проверил состояние их здоровья. Конечно, "Бутырка" – не колония строгого режима, а просто место временного ограничения свободы, где люди дожидаются решения суда. Тем не менее режим учреждения подразумевает суровые ограничения, касающиеся быта и образа жизни.

Фото: Агентство Москва/Кардашов Антон

В СИЗО Мамаеву и Кокорину можно было взять с собой обычную одежду (один комплект без ремней, подтяжек и галстуков), один спортивный костюм и четыре комплекта нательного белья, а также обувь по сезону. Стирать, правда, они могут только собственными усилиями, но для этих целей предоставляется тазик, а в специализированном магазине можно приобрести стиральный порошок и кипятильник.



Питание в СИЗО трехразовое: каша на завтрак, полноценный обед и рыба на ужин. Правда, это меню далеко от кулинарных изысков. Но на сайте "Складсизо.рф" можно докупить все, чего не будет хватать в ежедневном рационе: от чая и специй до кондитерских изделий. Выбор, конечно, сильно ограничен, но цены – на уровне супермаркетов шаговой доступности. Правда все это могут заказывать родственники или друзья Мамаева и Кокорина.

Основные неудобства связаны как раз с тем, что на одного заключенного приходится по четыре квадратных метра, а такие понятия, как приватность или личное пространство, отсутствуют.



В целом, футболисты уже адаптировались к новым жизненным условиям, хотя первое время они были подавлены и спортсмены впадали в депрессию. Сейчас давние товарищи сидят в разных камерах, но тренируются в спортзале, читают книги и пытаются привыкнуть к здешней еде. Неравнодушные футбольные болельщики отправляют десятки писем со словами поддержки. Например, у Александра Кокорина в письмах вся кровать. Основной их посыл – в том, что "каждый имеет право на ошибку".