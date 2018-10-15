Мать Кокорина назвала провокацию причиной драки сына в кафе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мать футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина Светлана Кокорина уверена, что ее сына спровоцировали, в результате чего и произошла драка в московском кафе. Свое мнение Светлана Кокорина высказала в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметила, что при просмотре без звука видеозапись драки в кафе вызывает шоковое состояние. "Но я понимаю, что там была провокация", − подчеркнула женщина, напомнив, что к утру футболисты были очень уставшими и, возможно, поэтому так резко отреагировали на провокацию.

"В уставшем подавленном состоянии они встретились с агрессией", − считает Кокорина. "Они просто реагировали на хамство", − пояснила она, признавшись, что чувствует "стыд, гнев внутри и обиду" из-за случившегося. "Я знаю, что если все закончится с положительным исходом, они никогда этого не повторят", − заверила Кокорина.

Мать футболиста также подчеркнула, что деньги не изменили характер ее сына. По ее словам, Александр Кокорин легко расстается с заработанными деньгами, "много дарит, помогает". "Он может оплатить ребенку операцию, подарить поездку в Диснейленд", − рассказала женщина.

8 октября Мамаев и Кокорин напали на водителя ведущей одного из федеральных каналов в центре столицы.

Позже футболисты устроили драку в кафе и избили главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака.

По факту этих инцидентов полиция возбудила два уголовных дела о побоях. Позже решили завести уголовное дело по статье "Хулиганство", выделив его в отдельное производство.

11 октября Тверской суд Москвы арестовал

на два месяца Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также Кирилла Кокорина − младшего брата футболиста. Защита обвиняемых уже обжаловала решения об аресте.

Адвокат Александра Кокорина подчеркнул, что, судя по кадрам видеозаписей, его подзащитный пытался разнять дерущихся. Представитель защиты также попросил принять во внимание тот факт, что участники конфликта помирились прямо в кафе.

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов призвал к снисхождению в деле Александра Кокорина и Павла Мамаева. Бывший одноклубник Мамаева заявил, что футболистам надо дать возможность загладить свою вину перед пострадавшими.