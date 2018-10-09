Против Кокорина и Мамаева возбуждено еще одно уголовное дело

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина возбуждено еще одно уголовное дело по статье "Побои" после драки в центре столицы, передает телеканал Москва 24.

Полиция выяснила, что около восьми утра возле гостиницы "Пекин" в центре Москвы футболисты поссорились с 33-летним водителем телеведущей одного из федеральных каналов и в результате нанесли мужчине травмы. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и ушибами лица.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что Мамаев и Кокорин вместе со своими друзьями нанесли несколько ударов по автомобилю Mercedes, за рулем которого находился водитель. Мужчина сделал им замечание, после чего его избили. По факту случившегося в полицию подали заявление.

Кроме того, накануне полиция возбудила уголовное дело против футболистов, которые оскорбили в одном из кафе в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли ему травмы.

Ранее боксер Казбек Кокоев осудил драку с участием футболистов "Краснодара" и "Зенита" и предложил им драться с ним, а не с чиновниками. Спортсмен подчеркнул, что "решать кулаками дела надо на ринге, а в обычной жизни – вести себя, как люди".