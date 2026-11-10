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10 ноября, 17:07

Политика

Госдума отклонила законопроект о штрафах за опасное вождение

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума отклонила законопроект о штрафах и лишении прав за опасное вождение. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству Дмитрий Погорелый в беседе с ТАСС.

Документ внесла группа депутатов от ЛДПР в июне 2024 года, в октябре того же года его приняли в первом чтении. Тогда предлагалось дополнить КоАП статьей 12.38 ("Опасное вождение") и установить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение предусматривалось лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Главной причиной отклонения парламентарий назвал правовую неопределенность самого термина. Формулировка "опасное вождение" осталась слишком широкой, тогда как в административном праве объективная сторона правонарушения должна быть описана однозначно. Когда критерии размыты, бремя доказывания фактически перекладывается на водителя, пояснил депутат.

При субъективном взгляде инспектора экстренное торможение перед внезапно выбежавшим на дорогу пешеходом могут квалифицировать как опасное вождение, добавил депутат. Камеры фото- и видеофиксации тоже не отличают намеренное дорожное хамство от вынужденного действия. Это создает почву для избирательного применения нормы и нарушений прав добросовестных водителей.

При этом для борьбы с умышленным хулиганством на дороге уже есть работающий механизм – статья 267.1 УК РФ ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств"). Санкции по ней жестче, чем предлагал законопроект: штраф от 150 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до 2 лет.

Ранее стало известно, что медицинские учреждения будут в автоматическом режиме передавать в МВД России данные о выявленных у пациентов противопоказаниях к управлению автомобилем. В настоящее время водитель может ездить за рулем даже при появлении опасных заболеваний до прохождения медкомиссии, которая проводится раз в 10 лет при замене прав.

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