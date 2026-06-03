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03 июня, 16:36

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Автоэксперт Ладушкин: за езду на шипованной резине летом предусмотрен штраф

Автоэксперт предупредил о штрафе за езду на шипованной резине летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев​

За езду на шипованной резине летом в КоАП России предусмотрен штраф. Об этом RT заявил автоэксперт Евгений Ладушкин.

"На зимней фрикционной резине, она же "липучка", автомобиль в жаркую летнюю погоду ведет себя примерно так же, как и на летней резине, но с увеличенным тормозным путем", – уточнил собеседник издания.

По словам эксперта, при соблюдении скоростного режима и дистанции на таких шинах водитель без проблем доедет до шиномонтажа, где сможет поменять резину. Однако за езду на зимней шипованной резине грозит штраф в 500 рублей или предупреждение.

Он рассказал, что при движении на горячему асфальту такие покрышки быстро теряют шипы, которые могут попасть в другие машины и нанести им повреждения. Однако даже на такой резине можно доехать до автосервиса. Для этого нужно увеличить дистанцию, вести автомобиль максимально плавно, а также не буксовать, заключил Ладушкин.

Ранее автоэксперт Петр Баканов объяснил, что если с зимней резины отпала большая часть шипов, то она не сможет эффективно цепляться за снег и лед. Он назвал опасным заблуждение о том, что такие шины можно использовать дальше. Он призвал менять покрышки с потерянными элементами, даже если рисунок еще не стерся.

В России запретили ездить на шипованной резине летом

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