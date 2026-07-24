В Грузии произошло массовое отключение электричества

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Крупный сбой оставил Грузию без света. Подача электричества поэтапно возвращается, сообщила пресс-служба "Государственной электросистеме Грузии".

Аварийное отключение произошло примерно в 00:10 по тбилисскому времени (23:10 по московскому времени). В ведомстве заверили, что на месте ведутся восстановительные работы, и пообещали полностью вернуть электричество потребителям в кратчайшие сроки.

На данный момент свет уже появился в большинстве районов Тбилиси. Специалисты выясняют причины, которые привели к масштабному отключению.

Ранее свыше 13 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на подстанции. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожской, Интернациональной, Калинина, Можжевеловой и Окатовой.

Прокуратура Приморского края проведет проверку соблюдения законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, а также нормативных сроков устранения аварии. Восстановление прав граждан строго контролируется.