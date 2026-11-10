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10 ноября, 16:37

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Эксперт Бондарь напомнил о штрафах за хранение аккумуляторов в подъездах домов

Эксперт объяснил, где в домах нельзя хранить технику с аккумуляторами

Фото: 123RF.com/doomu

Электросамокаты, электровелосипеды и аккумуляторы от них нельзя хранить в подъездах и тамбурах жилых домов, а также хостелов. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В ночь на 9 ноября в хостеле в Барашевском переулке в Москве взорвались аккумуляторы мопедов. Взрывной волной повредило стены и потолок, а очевидцы заявили СМИ, что густой дым охватил второй этаж и лестничную площадку.

Бондарь предупредил, что хранение и одновременная зарядка десятков литийионных батарей в помещениях, где спят люди, может закончиться трагично: такие устройства при неисправности способны мгновенно воспламеняться. При этом выделяется токсичный дым, который может блокировать пути к выходу из здания.

Вообще что в хостелах, что в многоквартирном доме, согласно постановлению правительства РФ № 1479, нельзя хранить любые вещи, в том числе электросамокаты, электровелосипеды, а также аккумуляторы к ним. Это относится к местам общего пользования: подъезды, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки – все это считается путями эвакуации.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Тот же противопожарный регламент запрещает устраивать в подвалах, на цокольных этажах и на чердаках кладовые для хранения личных вещей, если это изначально не предусмотрено проектом дома, добавил эксперт.

"Не советую оставлять зарядные батареи и на незастекленных балконах, в сырых и промерзающих помещениях. Ведь литийионные аккумуляторы чувствительны к влаге и резким перепадам температур. Может возникнуть коррозия, что во время зарядки способно повлечь короткое замыкание", – предупредил Бондарь.

При этом в случае пожара к ответственности привлекут всех. Организатор бизнеса обязан следить за соблюдением правил пожарной безопасности, и если они были нарушены, что привело к повреждению, уничтожению чужого имущества или причинению вреда здоровью людей, штраф может составить от 700 до 800 тысяч рублей по статье 20.4 КоАП РФ.

Сам же постоялец, по вине которого случился пожар, согласно статье 1064 ГК РФ, обязан будет полностью возместить ущерб. Также за уничтожение чужого имущества по неосторожности его могут привлечь по статье 168 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает штраф до 120 тысяч рублей и даже лишение свободы на срок до одного года.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Жильцам хостела или многоквартирного дома, которые переживают за пожаробезопасность, следует жаловаться в МЧС. При этом важно указывать на прямую угрозу жизни и безопасности людей, так как это является законным основанием для внепланового визита инспекторов, подчеркнул Бондарь.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что арендодатель несет ответственность за недостатки сданного в аренду имущества, даже если не знал о них на момент заключения договора аренды. Учитывая это, при обнаружении в квартире тараканов человек вправе выехать и написать претензию с требованием досрочно расторгнуть договор и вернуть денежные средства.

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