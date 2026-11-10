Адвокат Жорин: зрители могут вернуть деньги за некачественное шоу Киркорова в Тюмени

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Зрители, которые остались недовольны выступлением народного артиста России Филиппа Киркорова, могут вернуть деньги за билеты. Об этом в беседе с News.ru сообщил адвокат Сергей Жорин.

Юрист объяснил, что плохое самочувствие исполнителя не освобождает организаторов концерта от обязанности предоставлять зрителям качественную услугу. По словам Жорина, слушатели имеют полное право рассчитывать на профессиональное выступление, а не наблюдать за физическим недомоганием артиста на сцене.

"Был ли он в состоянии алкогольного опьянения или действительно выступал с высокой температурой – вопрос, который требует отдельного выяснения. Однако, если артист объективно не способен выступать на должном уровне, концерт следует переносить или отменять", – отметил адвокат.

Юрист рассказал, что для получения компенсации зрителям надо подтвердить, что выступление прошло с существенными нарушениями заявленного уровня. Доказательством могут выступить видеозаписи, показания свидетелей и иные материалы, которые подтверждают ненадлежащее качество концерта. При этом Жорин подчеркнул, что только одного субъективного разочарования для возмещения средств будет недостаточно.

"Более того, одним только возвратом стоимости билетов дело может не ограничиться. Закон предусматривает возможность взыскания убытков, компенсации морального вреда, а также неустойки", – заключил эксперт.

Ранее посетители выступления Киркорова в Тюмени стали обсуждать в соцсетях, что артист разочаровал зал своим состоянием. Некоторые предположили, что артист мог быть нетрезв.

Сам Киркоров заявил, что концерт, который прошел 9 ноября, стал для него одним из наиболее трудных в карьере. По словам исполнителя, на сцену Тюменской филармонии он вышел с высокой температурой. Певец признался, что каждый номер давался непросто, и привел родительское наставление: "Лопни, но держи фасон!". При этом, добавил артист, "фасон трещал по швам".