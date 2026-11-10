10 ноября, 17:15Политика
Рубио назвал продуктивными трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Фото: AP/POOL/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Марко Рубио назвал продуктивными переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Такое заявление он сделал в Париже, где находится для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств G7, передает ТАСС.
При этом политик отметил, что впереди еще много работы. По его словам, речь не идет о том, что ситуацию удастся урегулировать за 24 часа.
10 ноября в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Встреча длилась около четырех часов, также стороны уходили на перерыв.
Ожидалось, что они обсудят гарантии безопасности, снижение эскалации и гуманитарные вопросы. Российская и украинская делегации общались на русском языке. Консультации продолжатся 11 ноября.
Первый день трехсторонних переговоров завершился в Абу-Даби