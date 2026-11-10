РИА Новости: первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершен

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Первый день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США в Абу-Даби завершился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Встреча продлилась около четырех часов. Делегации приступили к консультациям в 12:12 по местному времени (11:12 по московскому). В 14:00 участники переговоров ушли на небольшой перерыв, который длился около 40 минут, после чего общение продолжилось.

Стороны планировали обсудить в том числе гарантии безопасности, снижение эскалации и гуманитарные вопросы. Российская и украинская делегации общались на русском языке.

Группу российских переговорщиков возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в консультациях участвует главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Переговоры продолжатся 11-го числа.

