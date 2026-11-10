Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 14:08

Мэр Москвы

Сергей Собянин вручил почетные грамоты сотрудникам московской полиции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин во время торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел России, объявил благодарность и вручил почетные грамоты правительства Москвы сотрудникам столичной полиции.

"Поздравляю с профессиональным праздником и заслуженными наградами! Благодарю вас и в вашем лице всех сотрудников органов внутренних дел Москвы <…> за высокопрофессиональную ответственную службу на благо Москвы и России", – сказал градоначальник.

По его словам, за последние годы ОВД добились феноменальных результатов. В частности, в десятки раз сократились разбои, кражи и угоны авто. В разы сократились убийства или преступления в общественных местах.

"Москву благодаря вашей службе можно считать одним из самых безопасных городов на планете", – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что столичное правительство продолжит оказывать содействие в развитии ОВД. В городе строят новые и реконструируют старые здания, обеспечивают материально-техническое снабжение и оказывают материальную поддержку правоохранителям.

Глава города уверен, что главное управление внутренних дел по Москве и его сотрудники будут образцом и примером служения Родине. Помимо этого, Собянин передал полицейским 10 служебных машин "Москвич 3е".

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2013 по 2026 год для нужд управления приобретено более 2,6 тысячи транспортных средств, свыше 16 тысяч единиц оборудования и прочего имущества. В 2027–2031 годах планируется построить для московской полиции еще 21 объект, включая здания районных ОМВД.

Ранее сообщалось, что для сотрудников ОВД в районе Царицыно появится новое административное здание. Объект площадью около 6,4 тысячи квадратных метров возведут на Деловой улице. В данный момент продолжается проектирование здания.

"Московский патруль": число коррупционных преступлений снизилось в столице более чем на 2%

Читайте также


мэр Москвыбезопасностьгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика