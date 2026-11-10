Сергей Собянин вручил почетные грамоты сотрудникам московской полиции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин во время торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел России, объявил благодарность и вручил почетные грамоты правительства Москвы сотрудникам столичной полиции.

"Поздравляю с профессиональным праздником и заслуженными наградами! Благодарю вас и в вашем лице всех сотрудников органов внутренних дел Москвы <…> за высокопрофессиональную ответственную службу на благо Москвы и России", – сказал градоначальник.

По его словам, за последние годы ОВД добились феноменальных результатов. В частности, в десятки раз сократились разбои, кражи и угоны авто. В разы сократились убийства или преступления в общественных местах.

"Москву благодаря вашей службе можно считать одним из самых безопасных городов на планете", – подчеркнул Собянин.

Он уточнил, что столичное правительство продолжит оказывать содействие в развитии ОВД. В городе строят новые и реконструируют старые здания, обеспечивают материально-техническое снабжение и оказывают материальную поддержку правоохранителям.

Глава города уверен, что главное управление внутренних дел по Москве и его сотрудники будут образцом и примером служения Родине. Помимо этого, Собянин передал полицейским 10 служебных машин "Москвич 3е".

Как говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2013 по 2026 год для нужд управления приобретено более 2,6 тысячи транспортных средств, свыше 16 тысяч единиц оборудования и прочего имущества. В 2027–2031 годах планируется построить для московской полиции еще 21 объект, включая здания районных ОМВД.

Ранее сообщалось, что для сотрудников ОВД в районе Царицыно появится новое административное здание. Объект площадью около 6,4 тысячи квадратных метров возведут на Деловой улице. В данный момент продолжается проектирование здания.