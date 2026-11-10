Женщина ножом и кувалдой забила знакомого в Оренбургской области

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45-летнюю жительницу Медногорска Оренбургской области обвиняют в убийстве знакомого ножом и кувалдой. Она задержана, сообщили в региональном СУ Следственного комитета России.

По версии следователей, инцидент произошел 9 ноября в квартире дома на улице Советской. Злоумышленница употребляла алкоголь вместе со знакомым, в это время между ними вспыхнула ссора. Тогда женщина несколько раз ударила мужчину ножом и кувалдой. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Также проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств.

Ранее в подмосковном Пушкине был арестован местный житель, которого обвинили в убийстве племянника. По данным следствия, мужчина поссорился с родственником и в ходе конфликта нанес ему смертельные ранения шилом. Затем злоумышленник вывез тело в лесополосу и сбросил в коллектор.

