Житель Подмосковья следил за сожительницей через диктофон и получил штраф

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Житель Подмосковья Николай Тыщенко следил за бывшей сожительницей через диктофон, за что получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, с 2024 по 2025 год мужчина, находясь в доме потерпевшей в СНТ "Сорокино" Талдомского городского округа, установил скрытый диктофон, замаскированный в корпус видеорегистратора. Устройство записывало разговоры и собирало информацию о частной жизни женщины.

После прекращения личных отношений Тыщенко перелез через забор и незаконно проник в дом бывшей возлюбленной. Некоторое время он скрывался на чердаке, а затем ушел через окно.

Мировой судья признал мужчину виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном проникновении в жилище. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда на 205 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее психолог Маргарита Алексеева призвала не увлекаться слежкой за бывшими возлюбленными, поскольку это негативно отражается на психике. По ее словам, мозг воспринимает общение с бывшими как продолжение романа, что дает ложную надежду на возобновление отношений. Это изматывает психику, не дает приятных эмоций и радостных переживаний.