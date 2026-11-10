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10 ноября, 13:59

Регионы

Продажу вейпов запретили в Марий Эл с 1 марта 2027 года

Фото: depositphotos/librakv

Депутаты Государственного собрания Марий Эл приняли закон, который запрещает продажу вейпов на территории региона с 1 марта 2027 года. Документ принят в ходе заседания регионального парламента, трансляция которого велась на Rutube.

Проект закона "Об установлении запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Марий Эл" внес на рассмотрение глава региона Юрий Зайцев. Он отмечал, что к нему поступило много просьб от граждан и общественных организаций с просьбой запретить продажу вейпов.

Особая опасность, по мнению главы республики, заключается в том, что электронные системы доставки никотина популярны среди подрастающего поколения. Они вызывают привыкание и наносят серьезный вред организму.

"Мы должны оградить от этого детей и молодежь", – добавил он в своем телеграм-канале.

Проект закона рассмотрели и поддержали все комитеты госсобрания республики. Парламентариям предложили проголосовать за принятие сразу в двух чтениях. По итогам голосования закон поддержал 41 депутат.

Ранее депутаты Заксобрания Ульяновской области единогласно приняли решение о запрете розничной продажи вейпов в регионе. Ограничение затронет электронные системы доставки никотина, жидкости для них, а также безникотиновые смеси. Запрет будет действовать с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года.

Автор инициативы, зампред Заксобрания Константин Долгов, объяснил ее приоритетом здоровья детей и подростков над коммерческими интересами. По его словам, вейпы нередко становятся первым шагом к никотиновой зависимости, поэтому бороться нужно не со следствием, а с причиной.

По результатам мониторинга будет принято решение о его продлении или отмене. Федеральный закон позволяет регионам запретить продажу такой продукции с 1 марта 2027 года.

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