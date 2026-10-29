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29 октября, 16:13

Регионы

Продажу вейпов запретят в Ульяновской области с 1 марта

Фото: depositphotos/librakv​

Депутаты Заксобрания Ульяновской области единогласно приняли решение о запрете розничной продажи вейпов в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

Ограничение затронет электронные системы доставки никотина, жидкости для них, а также безникотиновые смеси. Запрет будет действовать с 1 марта 2027 по 1 марта 2032 года. Автор инициативы, зампред Заксобрания Константин Долгов, объяснил ее приоритетом здоровья детей и подростков над коммерческими интересами.

По его словам, вейпы нередко становятся первым шагом к никотиновой зависимости, поэтому бороться нужно не со следствием, а с причиной. Эффективность запрета планируют анализировать ежегодно. По результатам мониторинга будет принято решение о его продлении или отмене.

Депутаты не исключают, что ограничение станет бессрочным: этот вопрос рассмотрят по итогам мониторинга действия нормативного акта. В ходе обсуждения парламентарии указали на необходимость ужесточить ответственность для нарушителей, включая тех, кто самостоятельно изготавливает жидкости для вейпов.

Кроме того, по мнению депутатов, требуется комплексная работа по информированию жителей о рисках использования электронных никотиносодержащих устройств.

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области планируют ввести запрет на продажу электронных сигарет. Власти региона указывали, что в первую очередь это решение нужно для того, чтобы защитить детей, так как многим подросткам вейп кажется безобидным увлечением.

Федеральный закон позволяет регионам запретить продажу такой продукции с 1 марта 2027 года. В Мурманской области уже подготовили соответствующий законопроект.

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