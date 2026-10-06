Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 18:27

Общество
Главная / Новости /

Baza: в Уфе мужчина преследует свою школьную любовь уже 16 лет

В Уфе мужчина преследует свою школьную любовь уже 16 лет

Фото: MAX/Baza

Мужчина по имени Ефим из Уфы преследует свою первую школьную любовь Ксению уже 16 лет. Он даже попытался убить женщину, не поверив в существование ее мужа и детей, сообщает канал Baza в MAX со ссылкой на слова самой Ксении.

Она рассказала, что все началось в 2010 году после совместного похода в кино. Ксения считала это дружеской встречей, а ее одноклассник Ефим воспринял как свидание. С тех пор он стал оказывать ей знаки внимания: дарил цветы и подарки.

Кроме того, он начал преследовать ее на улице и оставлять странные послания. В них он писал, что "их души должны соединить ангелы и он будет ее оберегать и охранять". Девушка сразу объяснила, что не рассматривает его как партнера, но это не остановило сталкера.

Она вышла замуж, родила детей, однако Ефим считал, что семья ненастоящая. Чтобы доказать это, он проник в квартиру Ксении, начал душить ее и, угрожая убийством, требовать показать свидетельство о браке и документы на детей. Когда женщина принесла бумаги, мужчина разорвал их. Ксении пришлось убежать из дома.

После инцидента правоохранители возбудили несколько уголовных дел, но до суда Ефим остается на свободе и продолжает вселять в женщину страх за жизнь и семью.

Ранее блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.) рассказывала, что ее на протяжении года преследовал сталкер. По ее словам, в один из дней незнакомый мужчина подошел к ней в кафе и, несмотря на отказ, сел рядом. Тогда блогер начала снимать сталкера на видео.

Девушка назвала ситуацию страшной, неприятной и ненормальной. Она подчеркнула, что ее подписчицы также часто пишут о случаях сталкинга.

Читайте также


обществорегионы

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика