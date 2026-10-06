Baza: в Уфе мужчина преследует свою школьную любовь уже 16 лет

Фото: MAX/Baza

Мужчина по имени Ефим из Уфы преследует свою первую школьную любовь Ксению уже 16 лет. Он даже попытался убить женщину, не поверив в существование ее мужа и детей, сообщает канал Baza в MAX со ссылкой на слова самой Ксении.

Она рассказала, что все началось в 2010 году после совместного похода в кино. Ксения считала это дружеской встречей, а ее одноклассник Ефим воспринял как свидание. С тех пор он стал оказывать ей знаки внимания: дарил цветы и подарки.

Кроме того, он начал преследовать ее на улице и оставлять странные послания. В них он писал, что "их души должны соединить ангелы и он будет ее оберегать и охранять". Девушка сразу объяснила, что не рассматривает его как партнера, но это не остановило сталкера.

Она вышла замуж, родила детей, однако Ефим считал, что семья ненастоящая. Чтобы доказать это, он проник в квартиру Ксении, начал душить ее и, угрожая убийством, требовать показать свидетельство о браке и документы на детей. Когда женщина принесла бумаги, мужчина разорвал их. Ксении пришлось убежать из дома.

После инцидента правоохранители возбудили несколько уголовных дел, но до суда Ефим остается на свободе и продолжает вселять в женщину страх за жизнь и семью.

Ранее блогер Маш Милаш (настоящее имя – Мария Камова. – Прим. ред.) рассказывала, что ее на протяжении года преследовал сталкер. По ее словам, в один из дней незнакомый мужчина подошел к ней в кафе и, несмотря на отказ, сел рядом. Тогда блогер начала снимать сталкера на видео.

Девушка назвала ситуацию страшной, неприятной и ненормальной. Она подчеркнула, что ее подписчицы также часто пишут о случаях сталкинга.