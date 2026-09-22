SBS World News: в Южной Корее жертва сталкера ворвалась к нему домой с оружием

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В южнокорейском городе Анян полиция задержала женщину, которая пришла с оружием к дому ранее преследовавшего ее мужчины. Об этом сообщает SBS World News.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Женщина разбила кастрюлей дверную ручку и проникла в жилище 50-летнего мужчины. Хозяина в этот момент не было дома, поэтому никто не пострадал.

По данным полиции, мужчина ранее находился под следствием по делу о сталкинге. После случайного знакомства он начал преследовать женщину, проводил ее до дома и повредил москитную сетку на окне. Он должен был явиться в суд для рассмотрения вопроса о заключении под стражу, однако не пришел.

Следователи полагают, что это усилило страх женщины. В частности, она решила, что больше не сможет жить в постоянной тревоге и должна сама причинить злоумышленнику вред.

После проникновения в квартиру женщина сама вызвала полицию с помощью защитных смарт-часов, которые ей ранее выдали как жертве сталкинга. Из-за сильного стресса полиция сочла, что она может представлять опасность для себя или окружающих, поэтому ее направили на экстренную госпитализацию. В отношении жительницы Южной Кореи проводится расследование.

Ранее суд в Южной Корее оштрафовал женщину на 6 миллионов вон (около 4,5 тысячи долларов) за навязчивые сообщения актеру Хван Чон Мину. По данным СМИ, она неоднократно писала актеру, несмотря на то что осознавала его нежелание продолжать общение.

Женщина также утверждала, что состояла с актером в личных отношениях. Помимо этого, она публиковала записи телефонных разговоров и переписку с ним. Суд пришел к выводу, что интенсивность сообщений могла вызвать у Хван Чон Мина тревогу и страх.

