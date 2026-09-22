Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 15:04

Происшествия
Главная / Новости /

SBS World News: в Южной Корее жертва сталкера ворвалась к нему домой с оружием

В Южной Корее жертва сталкера ворвалась к нему домой с оружием

Фото: depositphotos/Emevil

В южнокорейском городе Анян полиция задержала женщину, которая пришла с оружием к дому ранее преследовавшего ее мужчины. Об этом сообщает SBS World News.

Инцидент произошел вечером 21 сентября. Женщина разбила кастрюлей дверную ручку и проникла в жилище 50-летнего мужчины. Хозяина в этот момент не было дома, поэтому никто не пострадал.

По данным полиции, мужчина ранее находился под следствием по делу о сталкинге. После случайного знакомства он начал преследовать женщину, проводил ее до дома и повредил москитную сетку на окне. Он должен был явиться в суд для рассмотрения вопроса о заключении под стражу, однако не пришел.

Следователи полагают, что это усилило страх женщины. В частности, она решила, что больше не сможет жить в постоянной тревоге и должна сама причинить злоумышленнику вред.

После проникновения в квартиру женщина сама вызвала полицию с помощью защитных смарт-часов, которые ей ранее выдали как жертве сталкинга. Из-за сильного стресса полиция сочла, что она может представлять опасность для себя или окружающих, поэтому ее направили на экстренную госпитализацию. В отношении жительницы Южной Кореи проводится расследование.

Ранее суд в Южной Корее оштрафовал женщину на 6 миллионов вон (около 4,5 тысячи долларов) за навязчивые сообщения актеру Хван Чон Мину. По данным СМИ, она неоднократно писала актеру, несмотря на то что осознавала его нежелание продолжать общение.

Женщина также утверждала, что состояла с актером в личных отношениях. Помимо этого, она публиковала записи телефонных разговоров и переписку с ним. Суд пришел к выводу, что интенсивность сообщений могла вызвать у Хван Чон Мина тревогу и страх.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика