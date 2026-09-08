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08 сентября, 17:19

Шоу-бизнес

В Южной Корее женщину оштрафовали на 4,5 тыс долларов за сталкинг актера

Фото: ТАСС/AP Photo/Ahn Young-joon

Суд в Южной Корее оштрафовал женщину на 6 миллионов вон (около 4,5 тысячи долларов) за навязчивые сообщения актеру Хван Чон Мину. Об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на решение суда.

По данным агентства, женщина неоднократно писала актеру, несмотря на то что осознавала его нежелание продолжать общение. Суд пришел к выводу, что интенсивность сообщений могла вызвать у Хван Чон Мина тревогу и страх.

В августе 2025 года представители актера обратились в полицию с заявлением на женщину, после чего началось расследование. Позднее история получила широкую огласку. Женщина стала утверждать в социальных сетях, что состояла с Хван Чон Мином в личных отношениях, а также публиковала записи телефонных разговоров и переписку с ним.

Ранее в Южной Корее вынесли приговор главарю китайской преступной группировки. Он получил 20 лет тюрьмы за попытку похитить акции участника BTS Чон Чонгука. С августа 2023 по январь 2025 года банда охотилась на аккаунты знаменитостей и бизнесменов, собирала личные данные, оформляла телефоны и переводила чужие деньги и имущество.

Жертвами стали девять человек, общий ущерб составил около 27,2 миллиона долларов. Акции певца удалось спасти благодаря тому, что лейбл HYBE вовремя заблокировал подозрительную операцию.

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