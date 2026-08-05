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05 августа, 12:13

Мэр Москвы

Собянин: количество цифровых преступлений в Москве снижается

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Количество цифровых преступлений в столице за последний год начало снижаться. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

"У нас за последний год впервые произошло движение в обратную сторону, то есть преступления даже в этой сфере стали не расти, а несколько уменьшаться. Это тоже неплохо", – сказал Собянин.

Он добавил, что сегодня цифровые преступления составляют почти половину от всех совершенных.

"Но это другая история и другое направление, с которым тоже надо активно бороться", – отметил Собянин.

Ранее стало известно, что количество краж автомобилей в Москве сократилось в 47 раз. Таких значений удалось достигнуть благодаря новым технологиям, системе распознавания лиц, дорожному наблюдению и видеокамерам.

Причем последние также поспособствовали сокращению в 64 раза количества квартирных краж. Таким образом, город в целом стал гораздо более спокойным и безопасным.

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