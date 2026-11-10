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10 ноября, 15:07

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В список учебных заведений вошли:

  • Калининградский государственный технический университет;
  • Национальный исследовательский университет ИТМО;
  • Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет);
  • Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);
  • Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.

Университетам предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований законодательства.

Ранее Рособрнадзор объявил предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем высшим учебным заведениям. В список надзорного ведомства попали Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова. Предупреждения вынесены по итогам проверок соблюдения обязательных требований, предъявляемых к образовательной деятельности. Вузам необходимо устранить выявленные нарушения в установленный срок.

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