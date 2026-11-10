Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

В список учебных заведений вошли:

Калининградский государственный технический университет;

Национальный исследовательский университет ИТМО;

Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет);

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);

Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.

Университетам предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований законодательства.

Ранее Рособрнадзор объявил предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем высшим учебным заведениям. В список надзорного ведомства попали Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова. Предупреждения вынесены по итогам проверок соблюдения обязательных требований, предъявляемых к образовательной деятельности. Вузам необходимо устранить выявленные нарушения в установленный срок.