10 ноября, 15:07Общество
Рособрнадзор объявил предостережения пяти вузам
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам. Об этом заявила пресс-служба ведомства.
В список учебных заведений вошли:
- Калининградский государственный технический университет;
- Национальный исследовательский университет ИТМО;
- Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет);
- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);
- Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.
Университетам предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований законодательства.
Ранее Рособрнадзор объявил предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем высшим учебным заведениям. В список надзорного ведомства попали Балтийская академия туризма и предпринимательства, Казанский институт предпринимательства и права, Арктический государственный агротехнологический университет и Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова. Предупреждения вынесены по итогам проверок соблюдения обязательных требований, предъявляемых к образовательной деятельности. Вузам необходимо устранить выявленные нарушения в установленный срок.