Четыре вуза получили предостережения от Рособрнадзора

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Рособрнадзор объявил предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам, сообщили в официальном канале ведомства в мессенджере МАХ.

Предостережения получили:



Балтийская академия туризма и предпринимательства;

Казанский институт предпринимательства и права;

Арктический государственный агротехнологический университет;

Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова.

Рособрнадзор призвал учебные заведения принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.

Ранее ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования четырем вузам. Среди них – Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ.