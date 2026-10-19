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19 октября, 13:56

Общество

Четыре вуза получили предостережения от Рособрнадзора

Фото: 123RF.com/maryka26

Рособрнадзор объявил предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований четырем вузам, сообщили в официальном канале ведомства в мессенджере МАХ.

Предостережения получили:

  • Балтийская академия туризма и предпринимательства;
  • Казанский институт предпринимательства и права;
  • Арктический государственный агротехнологический университет;
  • Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова.

Рособрнадзор призвал учебные заведения принять меры для соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования.Информация о предостережениях размещена в Едином реестре контрольных мероприятий.

Ранее ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования четырем вузам. Среди них – Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский институт предпринимательства, туризма и права, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ.

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