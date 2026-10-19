Волонтеры МНПЗ и жители Капотни высадили новый яблоневый сад

Фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы провел традиционную акцию по высадке деревьев в Капотне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Волонтеры завода и местные жители высадили несколько десятков молодых яблонь. Деревья появились в общественных пространствах, пешеходных зонах, дворах и на территории парка на набережной.

Акция прошла в одиннадцатый раз. Как отметил генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер, за время проведения мероприятий волонтеры высадили на юго-востоке столицы более 9 тысяч деревьев и кустарников.

"Выбор яблонь в этом году неслучаен – именно они изображены на гербе района", – подчеркнул Зубер.

Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева добавила, что экологичное производство – лишь часть общей картины.

"Важно создавать вокруг человека живую комфортную среду. Поэтому мы поддерживаем реальные дела – высадку деревьев, грамотное благоустройство дворов и парков", – сказала она.

В рамках мероприятия также открылась обновленная уличная экспозиция "Атлас Капотни", посвященная природе, истории и культуре района. Выставка рассказывает о традиционных занятиях местных жителей, в том числе о работе на предприятии. Проект создавали краеведы, урбанисты и биологи при активном участии жителей района.

"Атлас Капотни" – это небольшая энциклопедия самобытного столичного района. С ней могут ознакомиться все, кто гуляет в парке или приехал на экскурсию", – отметила генеральный директор Музея Москвы Мария Баландина.

Экспозиция включена в экскурсионные маршруты по району и используется во время экологических практикумов для школьников. Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Исполняющий обязанности главы управы района Капотня Сергей Каленский отметил, что волонтеры завода постоянно работают над улучшением местного парка, который привлекает гостей со всего города.

Ранее сообщалось, что подготовка к зимнему сезону стартовала в парках Москвы. Работы организованы сразу по нескольким направлениям: консервация летних объектов, уборка листвы, подготовка цветников, уход за животными и обслуживание техники для лыжных трасс.