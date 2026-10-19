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19 октября, 16:42

Шоу-бизнес

Мать звезды "Во все тяжкие" Ар Джея Митта развеяла слухи вокруг суицида сына

Фото: Getty Images/Larry Busacca

Мать актера Ар Джей Митта, известного по сериалу "Во все тяжкие", Дина Митт высказалась о слухах вокруг суицида сына, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.

Она заявила, что предположения о финансовых или профессиональных трудностях у 34-летнего актера неверны. По ее словам, Митт планировал принять участие в нескольких кинопроектах, писать книгу и развивать бизнес.

Женщина также сообщила, что советовала сыну обратиться к психотерапевту, поскольку беспокоилась о его психическом здоровье.

Прощание с актером прошло в Техасе, в Браунсвилле, в Митт-центре. Это культурное пространство основал дедушка актера Рой Митт.

Митт, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" роль Уолтера Уайта – младшего, умер 12 октября. Ему было 34 года. По информации СМИ, он покончил с собой.

Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", признался, что хотел встретиться с Миттом незадолго до его смерти. Он добавил, что был шокирован новостью о кончине Митта, и подчеркнул, что будет скучать по коллеге.

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