19 октября, 16:42Шоу-бизнес
Мать звезды "Во все тяжкие" Ар Джея Митта развеяла слухи вокруг суицида сына
Фото: Getty Images/Larry Busacca
Мать актера Ар Джей Митта, известного по сериалу "Во все тяжкие", Дина Митт высказалась о слухах вокруг суицида сына, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Independent.
Она заявила, что предположения о финансовых или профессиональных трудностях у 34-летнего актера неверны. По ее словам, Митт планировал принять участие в нескольких кинопроектах, писать книгу и развивать бизнес.
Женщина также сообщила, что советовала сыну обратиться к психотерапевту, поскольку беспокоилась о его психическом здоровье.
Прощание с актером прошло в Техасе, в Браунсвилле, в Митт-центре. Это культурное пространство основал дедушка актера Рой Митт.
Митт, сыгравший в сериале "Во все тяжкие" роль Уолтера Уайта – младшего, умер 12 октября. Ему было 34 года. По информации СМИ, он покончил с собой.
Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", признался, что хотел встретиться с Миттом незадолго до его смерти. Он добавил, что был шокирован новостью о кончине Митта, и подчеркнул, что будет скучать по коллеге.