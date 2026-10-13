Брайан Крэнстон трогательно простился с экранным сыном Ар Джеем Миттом

Американский актер Ар Джей Митт, прославившийся благодаря сериалу "Во все тяжкие", ушел из жизни в возрасте 34 лет, сообщили СМИ. Что известно об обстоятельствах смерти – в материале Москвы 24.

"Я буду скучать по тебе, сын"

Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"; режиссеры – Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган; производство – American Movie Classics (AMC), Gran Via, High Bridge Productions

Американский актер Ар Джей Митт скончался в возрасте 34 лет в Техасе 12 октября. По предварительным данным, он мог покончить с собой.

Митт прославился благодаря роли Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие". Актер Брайан Крэнстон, сыгравший его экранного отца, отреагировал на смерть коллеги в своих соцсетях. Он вспомнил нюансы совместной работы и подчеркнул, что Ар Джей никогда не позволял своему диагнозу – ДЦП – стать препятствием для полноценной жизни и построения карьеры.





Брайан Крэнстон актер Он использовал свой опыт, полученный на шоу, чтобы стать активным защитником прав артистов с ограниченными возможностями, а также возглавлял благотворительную организацию, занимающуюся помощью людям с инвалидностью. Родившись с церебральным параличом, он никогда – ни при каких обстоятельствах – не позволял этому испытанию стать оправданием для чего бы то ни было.

Крэнстон добавил, что Митт никогда не жаловался на напряженный график и всегда прислушивался к советам старших коллег, хотя порой и предпочитал "учиться на собственных ошибках".

"Я буду скучать по тебе, сын", – заключил Крэнстон.

Другой участник проекта, Аарон Пол, также отреагировал на смерть Митта в своих соцсетях.

"RJ, я люблю тебя, мой друг. Нам будет тебя не хватать", – написал он.

"Я счастлив встретить своего человека"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/rjmitte

Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, однако, по мнению поклонников актера, ничто не предвещало беды. Актер регулярно выходил в свет, вел соцсети, общался с фанатами, снимался в новых проектах и даже планировал жениться. В октябре 2025-го Митт объявил о помолвке с возлюбленной Кеннеди Суарес, с которой был знаком более 10 лет. В интервью изданию People Ар Джей признался, что счастлив вместе с избранницей, которая стала для него главной поддержкой и опорой.





Ар Джей Митт актер Я счастлив встретить своего человека, своего партнера. Кеннеди – мое все. Жду не дождусь, когда мы официально узаконим наши отношения и узнаем, какие приключения ждут нас впереди.

Помимо этого, он был полон творческих планов. За несколько дней до гибели в интервью изданию Page Six актер выразил надежду, что сценарист сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган может готовить какой-то проект, например спин-офф легендарного шоу. Ар Джей добавил, что возможность поработать с Винсом и его командой вновь кажется ему воплощением мечты.

Актер даже поделился собственными соображениями относительно возможного сюжета продолжения "Во все тяжкие". Ар Джей предположил, что его персонаж мог бы искать возмездия после смерти отца Уолтера Уайта, а исполнитель его роли, актер Брайан Крэнстон, смог бы вернуться в проект в образе призрака.

Успешный актер и борец за права

Фото: кадр из фильма "Триумф"; режиссер – Бретт Леонард; производство – Argonaut Entertainment Partners, Digital Ignition Entertainment, The Map Group

Ар Джей Митт родился в 1992-м. В детстве он снялся в нескольких эпизодических ролях, а также принял участие в диснеевском сериале "Ханна Монтана". Роль Уолтера Уайта-младшего в сериале "Во все тяжкие" стала трамплином для его актерской карьеры. На момент кастинга и старта съемок ему было около 15 лет.

Ар Джей, как и его персонаж, страдал ДЦП, но в более легкой форме. Для роли ему пришлось научиться ходить на костылях и искажать речь. Митт, сыгравший сына главного героя, появился во всех пяти сезонах проекта, который выходил с 2008-го по 2013-й, став одним из самых узнаваемых лиц шоу.

После успеха сериала он продолжил актерскую карьеру и пополнил свою фильмографию тремя десятками проектов, в числе которых "А теперь – апокалипсис", "Стендап по дружбе", "Триумф", "Стражи порядка". Причем во многих шоу он получал уже не эпизодические или второстепенные, а главные роли.

Помимо актерской карьеры, Ар Джей работал моделью, а также занимался защитой прав людей с инвалидностью. Митт был послом благотворительных организаций и возглавлял собственный фонд Mitte Foundation. Он выступал за активное освещение проблем людей с ограниченными возможностями, поднимал вопросы их трудоустройства, а также вовлечения их в индустрию развлечений.