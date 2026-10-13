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13 октября, 12:26

Шоу-бизнес

Актер Брайан Крэнстон хотел встретиться с Ар Джеем Миттом незадолго до его смерти

Фото: AP/Matt Slocum

Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", планировал встретиться с коллегой Ар Джеем Миттом за обедом незадолго до его смерти. Об этом он рассказал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ), передает "Газета.ру".

"Я не знаю, изменил бы этот обед его будущее. Но я точно знаю, что любил его и был рад сниматься с ним на протяжении всех лет работы над сериалом", – написал он.

По словам Крэнстона, он шокирован новостью о кончине Митта и находится в отчаянии. Актер добавил, что будет скучать по коллеге.

Актеры впервые встретились во время съемок сериала "Во все тяжкие", когда Митту было 14 лет. Крэнстон отметил, что начинающий артист, даже несмотря на церебральный паралич, проявлял решимость и упорство, работая наравне с остальными.

По словам исполнителя главной роли, актер всегда прислушивался к советам коллег, хотя не всегда применял их во время съемок, чтобы учиться на собственных ошибках. Он указал, что это помогло Митту стать профессионалом.

Крэнстон добавил, что Митт активно поддерживал артистов с ограниченными возможностями. Он также возглавлял благотворительный фонд, помогающий людям с инвалидностью.

Митт, известный по роли Уолтера Уайта – младшего в сериале "Во все тяжкие", умер 12 октября. Ему было 34 года. По данным СМИ, он покончил с собой.

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