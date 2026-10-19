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19 октября, 16:55

Происшествия

В США женщина нашла коровий зуб в тако и потребовала от кафе 250 тыс долларов

Фото: 123RF.com/topntp

Жительница Остина Ноэми Кастильо подала иск к сети Torchy's Tacos на 250 тысяч долларов после того, как она обнаружила в тако коровий зуб. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на FOX 7 Austin.

По словам женщины, во время приема пищи она едва не проглотила твердый предмет. Им оказался зуб коровы. Американка рассказала, что почувствовала сильное отвращение и недомогание, поэтому в тот же вечер обратилась к врачу.

О случившемся она сообщила менеджеру ресторана, но неизвестно, принял ли он какие-либо меры. В иске Torchy's Tacos обвиняют в халатности, нарушении гарантий качества, обманной торговой практике и нарушении закона о безопасности пищевых продуктов. По версии заявительницы, компания не проконтролировала мясо должным образом, из-за чего в блюдо попал посторонний предмет.

В Torchy's Tacos ответили, что серьезно относятся к подобным жалобам. После обращения клиентки сеть провела проверку и подтвердила, что найденным предметом оказался коровий зуб.

В компании пояснили, что используют мясо высшего качества и что подобное иногда происходит при обработке мяса, хотя и редко. Чтобы ситуация не повторилась, ресторан работает со своим поставщиком и усиливает внутренние процедуры контроля.

Ранее жительница Перми отсудила у владельца кафе более 100 тысяч рублей за осколок стекла в шаурме. Инцидент произошел в 2025 году, когда женщина сломала зуб во время приема пищи и была вынуждена обратиться к врачу. После этого пострадавшая подала в суд на хозяина заведения.

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