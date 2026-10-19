В Тегеране обвинили Украину в причастности к беспорядкам на севере страны

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Украина причастна к беспорядкам на севере Ирана: действия Киева в Каспийском регионе могут помешать развитию отношений Тегерана и Москвы. Об этом заявил вице-президент страны Мохаммад Реза Ареф на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ареф отметил, что зерно и продукты питания имеют особое значение для сотрудничества двух государств. Он связал украинские атаки с угрозой для продовольственных поставок в северной части Ирана.

Иранский вице-президент подчеркнул, что Тегеран не должен допустить, чтобы Киев добился своих целей и создал препятствия для взаимодействия с Россией.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Тегеран, где проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Арагчи. Стороны планируют обсудить ситуацию в Персидском заливе, пути урегулирования международного кризиса и дальнейшее взаимодействие в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В МИД России заявили, что кризис, по их оценке, возник из-за незаконной агрессии США и Израиля против Ирана и затронул безопасность всего мира.