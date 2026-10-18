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18 октября, 20:01

Политика

Лавров во время рабочего визита в Тегеран встретится с президентом и главой МИД Ирана

Фото: ТАСС/AP/Tatyana Makeyeva

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября посетит Тегеран, где его примет президент Ирана Масуд Пезешкиан. Также запланированы переговоры с главой министерства иностранных дел Аббасом Арагчи. Об этом сообщили в МИД России.

Стороны намерены обсудить ситуацию в Персидском заливе и возможные пути выхода из международного кризиса. По данным российского дипломатического ведомства, отдельное внимание уделят дальнейшей координации на площадке ООН, а также расширению взаимодействия в рамках БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В МИД России заявили, что кризис был спровоцирован, по оценке ведомства, незаконной агрессией США и Израиля против Ирана и повлиял на безопасность не только Ближнего и Среднего Востока, но и всего мира.

Ранее Лавров заявил, что Москва поддерживает миротворческие усилия арабских стран, направленные на предотвращение возобновления полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул заинтересованность России в дальнейшем развитии стратегического диалога со странами Персидского залива и отметил важность дружественных отношений со всеми участниками Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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