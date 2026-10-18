Лавров заявил, что РФ поддерживает усилия арабских стран по недопуску большой войны

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Россия поддерживает миротворческие усилия арабских стран, направленные на то, чтобы не допустить возвращения полномасштабной войны на Ближний Восток. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также отметил твердый настрой Москвы на развитие стратегического диалога с арабскими странами Персидского залива.

"Мы искренне дорожим дружественными отношениями со всеми членами Совета сотрудничества, твердо настроены на поступательное развитие нашего стратегического диалога на благо наших стран и народов", – цитирует министра ТАСС.

Ранее в Иране заявили, что обладают достаточным уровнем производства в сфере вооружений, чтобы вести упорные и затяжные боевые действия. Около 9 тысяч компаний добровольно подключились к процессу производства военной продукции. Специалисты Минобороны взаимодействуют с расчетами ракетных комплексов, подразделениями БПЛА, а также силами военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт США с Ираном будет "в скором времени" урегулирован. Он добавил, что Тегеран якобы больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

