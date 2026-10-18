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18 октября, 18:18

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Лавров: план Трампа по урегулированию вокруг Газы остается только на бумаге

Лавров прокомментировал план Трампа по урегулированию вокруг Газы

Фото: mid.ru

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации вокруг сектора Газа пока остается на бумаге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания девятого стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

"Год прошел, план Трампа, к сожалению, остается на бумаге. Те параметры, которые были изложены в той резолюции, в плане Трампа, относительно того, как осуществляется контроль в секторе Газа, не уважаются. И все происходит совсем наоборот", – обратил внимание министр.

Кроме того, по его словам, подход США по ситуации с Ираном не способствует урегулированию.

Вместе с тем Лавров указал, что обстановка на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабной войны. Исламабадский меморандум между США и Ираном содержит все необходимое для перевода ситуации в Ормузском проливе в политико-дипломатическое русло, добавил глава ведомства.

Трамп ранее заявлял, что конфликт Вашингтона с Тегераном будет урегулирован в ближайшее время. Он также утверждал, что Иран больше не представляет ядерной угрозы для Соединенных Штатов, и назвал страну "разбитой".

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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