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Европейские представители отправились на переговоры в Абу-Даби, однако их полноценное участие в дискуссии не состоится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

"Что касается участия европейцев, полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят", – приводит ТАСС слова министра.

Лавров отметил, что Россия не пойдет на очередное прекращение огня, если не будет ясности, что последует дальше. Министр напомнил, что конфликт возник из-за нежелания киевского режима выполнять договоренности о коллективной безопасности.

Он перечислил минские соглашения 2014–2015 годов, парижскую встречу декабря 2019-го и стамбульские договоренности апреля 2022-го, назвав их уловкой Киева, которую поддерживали "западные хозяева" Украины.

Министр привел слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что обсуждение архитектуры безопасности невозможно до устойчивого перемирия. Лавров расценил это как попытку Европы в очередной раз выторговать паузу для восстановления военного потенциала Украины.

"Мы на это пойти не согласимся", – подчеркнул глава МИД РФ.

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби 10 ноября. Консультации по украинскому урегулированию продлятся до 11 ноября. В ходе встречи стороны планируют обсудить гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

По данным СМИ, в ходе встречи обсуждаются также отношения России и НАТО, включая создание единой системы безопасности на Европейском континенте. Журналисты утверждают, что ранее США и их союзники по Североатлантическому альянсу выступали против вопросов послевоенной архитектуры безопасности до прекращения боевых действий на Украине, но теперь изменили свое мнение.

