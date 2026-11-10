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Администрация США изменила подход к переговорам по Украине, согласившись обсуждать вопросы европейской безопасности одновременно с условиями урегулирования конфликта. Такое решение газета The Washington Post (WP) расценила как очередной шаг в пользу России накануне трехсторонней встречи в Абу-Даби.

По информации издания, Вашингтон готов включить в повестку переговоров более широкую тему послевоенной архитектуры безопасности в Европе. Ранее США и их союзники по НАТО выступали против обсуждения этих вопросов с Москвой до прекращения боевых действий на Украине.

Как отмечает WP, изменение американского подхода усилило опасения, что администрация президента США Дональда Трампа может попытаться добиться от Киева соглашения на условиях Москвы. Дополнительные поводы для беспокойства появились после заявления президента США о том, что после завершения конфликта Украина, вероятно, будет выглядеть несколько иначе.

Новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. В Кремле подтвердили участие российской делегации, которую возглавит помощник президента России Владимир Мединский.