Глава UFC Дана Уайт заявил, что Трамп нокаутировал бы Байдена на ринге

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Глава UFC Дана Уайт считает, что президент США Дональд Трамп смог бы нокаутировать экс-главу Белого дома Джо Байдена в гипотетическом боксерском поединке. По его мнению, действующий американский лидер обладает исключительной физической выносливостью и силой, передает РИА Новости.

Журналисты попросили Уайта оценить возможный исход боя между Трампом и его предшественником. Глава UFC назвал американского лидера самым сильным человеком из всех, кого ему доводилось встречать.

Уайт выразил уверенность, что для Байдена такой поединок закончился бы крайне неудачно.

Ранее Трамп рассказал, что предлагал Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. По словам американского лидера, он также попросил главу UFC привлечь к этой работе нескольких бойцов: Ислама Махачева, Хабиба Нурмагомедова, Джастина Гэтжи, Дэниэла Кормье, Аманды Нуньес и Кайлы Харрис.