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Политика

Трамп озадачил журналистов словами об "очень серьезных проблемах" в своей жизни

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп неожиданно заговорил о личных трудностях во время мероприятия в Розовом саду Белого дома, посвященного борьбе с наркокризисом и вредными привычками.

Американский лидер быстро осознал, что его слова могут вызвать вопросы у журналистов, и попытался объяснить, что имел в виду.

Трамп заявил, что никогда не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества, но столкнулся с другими проблемами.

"Если вы не пьете, не принимаете наркотики и не курите – проблем нет. У меня есть другие проблемы. У меня есть кое-какие очень серьезные проблемы, но эти к ним не относятся", – отметил президент США.

Затем Трамп обратился к присутствовавшему на мероприятии генеральному прокурору США Тодду Бланшу. Глава государства предположил, что журналисты начнут выяснять, какие именно проблемы он имел в виду.

"Теперь пресса скажет: "Какие у него проблемы? Давайте выясним". Я, похоже, сам подставился, Тодд. Тодду теперь придется попытаться защитить меня", – пошутил американский лидер.

Ранее в РАН дали Трампу советы по здоровью. Там американскому лидеру рекомендовали больше играть в гольф и уменьшить количество калорий в еде.

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