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09 ноября, 21:44

Культура

Писатель Сергей Лукьяненко допустил новую экранизацию "Дозоров"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что согласился бы на ремейк фильмов по своему циклу романов "Дозоры". Об этом он рассказал РИА Новости.

"Конечно, согласился бы, с удовольствием. Потому что фильмы по "Дозорам", конечно же, ушли достаточно далеко от оригинального текста и все-таки были сняты 20 лет назад", – сказал Лукьяненко.

По его словам, историю можно было бы адаптировать к современным реалиям как в формате полнометражного кино, так и сериала. Он отметил, что новая экранизация могла бы позволить раскрыть сюжет ближе к тексту, а также связать ее с актуальными проблемами.

Романы цикла "Дозоры" рассказывают о противостоянии Светлых и Темных Иных – обладающих сверхъестественными способностями существ, которые живут среди обычных людей. Первые две книги серии легли в основу фильмов Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" (2004) и "Дневной дозор" (2005).

Ранее американский стриминговый сервис Netflix обратился к издательству "Эксмо" с предложением экранизировать романтическое фэнтези "Фатум. Гаер" писательницы Алисы Джукич и иллюстратора Каролины Харит. При этом данную книгу планируют выпустить только в декабре 2026 года. Такое предложение поступило до выхода произведения на рынок впервые за всю издательскую историю.

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