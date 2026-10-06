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06 октября, 17:00

Культура

Актер Копейкин исполнит роль Печорина в экранизации "Героя нашего времени"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Актер Слава Копейкин сыграет Григория Печорина в новой экранизации новеллы "Княжна Мэри" из романа Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". Об этом стало известно на питчинге проектов детского игрового и авторского игрового кино, который прошел в министерстве культуры РФ.

Роль княжны Мэри доверили актрисе Таисье Калининой. Режиссером и сценаристом фильма станет Юлия Трофимова. Тимофей Кочнев предстанет в образе Грушницкого, а Мила Ершова сыграет Веру.

По словам Копейкина, для него это возможность стать частью великого произведения, показав при этом не просто персонажа книги, а живого человека, испытывающего разные чувства. Актер отметил, что видит в этой роли разговор с молодежью о любви, чего, по его мнению, сейчас не хватает в кино.

Сюжет разворачивается на Кавказских водах, где юная княжна Мэри впервые влюбляется в офицера Печорина. При этом девушка не знает, что его внимание к ней связано с тайными отношениями с другой женщиной. Эта история расскажет о болезненном взрослении.

Снимать фильм будут в Пятигорске и Кисловодске, а также в павильонах в Москве. Дистрибьютором станет "Атмосфера Кино".

Ранее стало известно, что актер Александр Балуев исполнит роль генерала-фельдмаршала Михаила Кутузова в экранизации романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Режиссером выступает Сергей Урсуляк. Кинокартина приурочена к 200-летию писателя и выйдет на экраны в 2028 году.

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