ТАСС: приграничье РФ защитят от ударов ВСУ с помощью комплекса глушения Starlink

Фото: Getty Images/NurPhoto

Новейший комплекс радиоэлектронного подавления "Волна купол гарант", способный эффективно противодействовать использованию спутниковой системы Starlink, в ближайшем будущем планируют задействовать для защиты всех значимых объектов в приграничных регионах России. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, комплекс позволит ограничивать возможности украинских военных использовать спутниковую связь для управления ударными средствами и координации атак.

Испытания комплекса полностью завершились в начале 2026 года. После этого на предприятиях развернули его серийное производство.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сделал репост публикации в социальной сети X, автор которой заявил, что компания SpaceX не должна была бесплатно предоставлять Украине терминалы Starlink и услуги спутниковой связи. В публикации также утверждалось, что первоначальная идея обеспечить интернетом гражданское население впоследствии стала "основой для автономных дронов-убийц".